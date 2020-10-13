تعرف على موعد أول مران للزمالك استعدادًا لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أول تدريباته بالمغرب في الخامسة والنصف مساء غدٍ على ملعب نادي الوداد البيضاوي المغربي بالدار البيضاء.





كانت بعثة الزمالك قد وصلت المغرب مساء اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.





ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.





وفي سياق آخر، كثف الجهاز الطبي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي جهوده لاستعادة 3 من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك المقبلة فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الثلاثاء أن نادي الرجاء يسابق الزمن لاستعادة كل من عبد الرحيم شاكير وعبد الجليل جبيرة، والليبي سند الورفلي قبل مواجهة الزمالك المقبلة.



