لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا غدًا الأربعاء





يجري لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مسحة كورونا (كوفيد - 19) وذلك بعد تناولهم طعام الإفطار غدا في فندق إقامتهم بالمغرب.





كانت بعثة الزمالك قد وصلت المغرب مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.





وقد صعد الزمالك إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد عبور الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.



