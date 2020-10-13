"أبل" تطلق أيفون 12 المدعوم بشبكة الجيل الخامس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية رسميا النقاب عن جهاز "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "5G" وبميزة تصوير جديدة. 

الجهاز بخمسة خيارات ملونة، الأسود الأبيض، الأحمر، الأخضر، الأزرق.

الهاتف الذكي الجديد أنحف وأصغر من "آيفون 11"، ويشبه تصميم الأداة بسبب الحواف المسطحة آيفون 4 و 5، وكذلك الجيل الحالي من آيباد.

سيكون قطر الجهاز آيفون 12 6.1 بوصة.
وأيضا شبيه بسابقه (آيفون 11) من حيث عدد الكميرات ودقتها على أشكاله الثلاثة "ميني" و"برو" و"برو ماكس".
ويتميز أيضًا عن ميزة "Smart HDR 3" الجديدة التي تتيح لك التصوير عكس الضوء. بالإضافة لتحسين الوضع الليلي.

إضافة عن تفعيل الجيل الخامس "5G" لأول مرة في جهاز آيفون الجديد.

وكشفت شركة "آبل" الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام بعد تأخير إطلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي ستعمل بتقنية الجيل الخامس.

وكشفت الشركة في مؤتمر لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة، أنها أجرت اختبارات 5G مع 100 شركة في 30 منطقة حول العالم.

وبدأ المؤتمر بالإعلان عن السماعة والتي تتيح التحكم فيها صوتيًا وبالإمكان القيام بربط عدد من الأجهزة بها والتحكم بأي جهاز ذكي من خلالها.

وأعلنت عن نسخة مصغرة من "HomePod" والتي تحمل اسم "HomePod Mini" والتي تعتبر أرخص بشكل كبير في السعر، وذلك خلال مؤتمرها الافتراضي، المنعقد اليوم الثلاثاء، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأعلنت الشركة أن "آيفون 12" يأتي بشاشة بمساحة 6.1 بوصة، من نوع أوليد "Super Retina XDR" وهي أنحف بنسبة 11% من السابق، وبحواف أصغر بنسبة 15%، وإضاءة أفضل بنسبة 16%.

وقال مسؤولي أبل إن اليوم هو بداية حقبة جديدة لأجهزة آيفون، من حيث توافقها مع شبكات الجيل الخامس، والسرعة الخارقة، إضافة إلى الخصوصية والأمان.

وياتي "آيفون 12" بمعالج A14 وهو أفضل بنسبة 40% من السابق A13، حيث يعتبر أول معالج تم تصنيعه بتكنولوجيا 5 نانومتر.

وسيبدأ سعر "آيفون 12" من 699 دولار تقريبًا، حسبما نقلت "العربية.نت".

كما كشفت آبل عن هاتف "آيفون 12 برو"، والذي يأتي بشاشة 6.1 بوصة، Super Retina XDR، فيما يأتي هاتف برو ماكس بشاشة 6.7 بوصة.

ويأتي الهاتف بكاميرا ستوفر تقريب يصل لأربع مرات، فيما ستوفر نسخة برو ماكس 5 مرات تقريب بدون أي خسارة في جودة الصورة.
"أبل" تطلق أيفون 12 المدعوم بشبكة الجيل الخامس
"أبل" تطلق أيفون 12 المدعوم بشبكة الجيل الخامس

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