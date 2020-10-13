الفنان محمود الليثي بعد إصابته بكورونا: "لم تظهر عندي أي أعراض.. والمشكلة عند زوجتي ووالدته"





وقال "الليثي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء": "أنا تمام الحمد لله، لم تظهر عندي أي أعراض وكان عبارة عن دور برد عادي وراح، ولكن المشكلة عند والدتي وزوجتي لأن عندهم مشاكل في التنفس، فالموضوع معاهم صعب شوية".





وأضاف "أتمنى من الناس تدعيلهم، وإن شاء الله الموضوع هيعدي، النفس أغلى من أي حاجة في الدنيا من الفلوس والجاه، ومش عارف الفيروس جالنا منين وإحنا كنا ملتزمين فوق الالتزام بالكمامة والكحول، ولكن ما حدث هو اختبار من الله".





آخر تطورات فيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى الامس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كشف الفنان محمود الليثي، تفاصيل إصابته هو وزوجته ووالدته بفيروس كورونا، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وعدد من الفنانين لدعمهم له بعد نشره تفاصيل إصابته على مواقع التواصل الاجتماعي.