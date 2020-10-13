عاجل.. ننشر حركة التنقلات بين ضباط النظام بالقاهرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الثلاثاء حركة تنقلات محدودة بين ضباط النظام بالقاهرة. 

وشملت الحركة، تعيين العميدين عمرو عويضة، وأيمن محجوب لتأمين العاصمة الادارية والعميد حسين مصطفى لحراسة المنشآت، والعميد قايد الحميلي مأمورا لقسم شرطة المرج، والعميد شريف البلتاجي مشرف فرقة الشروق والعميد عمر رضا مامورا لشرطة مدينة نصر أول، والعميد محمد فرغلي مأمور لقسم ١٥ مايو والعميد شريف جاد مأمورا لقسم المقطم. 

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