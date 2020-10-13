تعليمات مشددة لأفراد بعثة الزمالك باتباع الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أصدر الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  تعليمات مشددة لجميع أفراد بعثة الزمالك، باتباع كل الإجراءات الاحترازية عند الوصول إلى مطار محمد الخامس بالمغرب.

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.  

ووصلت مذن قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  إلى مطار محمد الخامس المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي . 

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏

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