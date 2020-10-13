الإسكان: خطة لتطوير الساحل الشمالي لتستمر فيه الحياة طوال العام

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن هناك خطة قومية كبيرة لإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، وتطوير مدن الساحل الشمالي التى لا تعمل إلا في شهور الصيف، مشيرًا إلى أن مخطط للساحل بالكامل يتضمن مجموعة من القرى والمدن أهمهم مدينة العلمين الجديدة.

وتابع "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مخطط الساحل الشمالي يشمل الاهتمام وتطوير كل القرى، بحيث يكون التنمية والعمل في الساحل طوال العام، وليس لمدة 3 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن أي شخص يمتلك أراضي في الساحل الشمالي عليه أن يتقدم بأوراقه إلى الوزارة.

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، وذلك استعدادًا للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.


وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

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