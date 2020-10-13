رغم إصابته بكورونا.. رونالدو يتابع تدريبات منتخب البرتغال

في ظل إعلان الاتحاد البرتغالي إصابة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، إلا أن اللاعب قام بمتابعة تدريبات منتخب بلاده من خلال شرفة غرفته في المدينة الرياضية، على مشارف لشبونة.





وخرج اللاعب، الذي لم تظهر عليه أعراض المرض، إلى شرفة غرفته في معسكر المنتخب البرتغالي، لمتابعة تدريب زملائه عن كثب.





وجاء اختبار باقي لاعبي المنتخب البرتغالي سلبيًا وكانوا تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس خلال التدريبات يوم الثلاثاء.





وينهي المنتخب الاستعدادات لمباراة التأهل لدوري الأمم الأوروبية ضد السويد، والتي لن يتمكن كريستيانو من المشاركة بها.



