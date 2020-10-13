وزير قطاع الأعمال: نادي غزل المحلة سيكون أول نادي ملك لمشجعيه في مصر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:03 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أمنية فوزي
Advertisements

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم طرح نادي غزل المحلة في البورصة ضمن الخطة الجديدة لتوفيق أوضاعه.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية "المحور"، أن نادي غزل المحلة سيكون أول نادي ملك لمشجعيه في مصر بعد طرح أسهمه في البورصة، حيث أنه سيكون هناك طرح عام للجمهور.

وأشار إلى أن نادي غزل المحلة سيشهد إدارة محترفة في خطة التطوير المقترحة، موضحًا أن الرقم المقترح لقيمة أسهم نادي غزل المحلية في البورصة 50 مليون جنيه.


اقرأ أيضًا..

توجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بالتهنئة لنادي غزل المحلة وجمهوره بمناسبة صعوده لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب أربع سنوات، عقب الفوز على النادي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية.

وأثنى على روح الإصرار لدى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، مؤكدا على تقديم كامل الدعم الفني والمالي والإداري للفريق والجهاز الفني بمناسبة الصعود.

وأوضح الوزير أنه يبحث مع العديد من الجهات تطويرًا جذريًا لمنظومة كرة القدم بنادي غزل المحلة من خلال فصل الفريق عن الشركة وإنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية تمتلك الشركة حوالي ثلث أسهمها بينما يتم طرح ثلثيها على الجماهير من محبي كرة القدم وغزل المحلة من خلال الاكتتاب في طرح عام. وبذلك تكون الشركة الجديدة أول شركة مساهمة تقيد في البورصة المصرية لفريق كرة قدم.

وقد أكد الوزير على أن الشركة يجب أن تعمل فور تأسيسها على اجتذاب كوادر مصرية محترفة في إدارتها ليس فقط على المستوى الفني وإنما على المستوى الإداري والتجاري، مشيرا إلى الاتصالات الجارية في هذا الشأن مع كل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وأحد بنوك الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الطرح العام في حالة غزل المحلة هو البديل الأنسب عن خيار المستثمر الاستراتيجي المصري أو الأجنبي لوجود قاعدة جماهيرية عريضة من محبي النادي على مستوى محافظات الدلتا على وجه الخصوص.

كما وجه الوزير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكريم فريق غزل المحلة في احتفال قريب يحضره.

ويأتي تطوير نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة ضمن خطة الوزارة لتطوير النادي والتي تتضمن مشروع تطوير نادي اجتماعي رياضي (للممارسة) للعاملين وأسرهم بالشركة، وتطوير نشاط كرة القدم، وإنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص يخدم سكان مدينة المحلة.

أخبار تهمك

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 5 ساعات

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن آخر تطورات إصابة كهربا والشناوي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي