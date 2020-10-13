شاهد.. خالد الصاوي من المهرجان الاول لأفلام الانتاج المتميز





يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي مشاركته الدرامية في مسلسل "هي ودافينشي" مع الفنانة ليلى علوي وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بشهر رمضان الكريم.

وجه الفنان خالد الصاوي الشكر، لعدد من الأشخاص أثناء حضوره المهرجان الأول لأفلام الإنتاج المتميز وذلك في قصر ثقافة السينما.وجاء ذلك عقب مشاركة خالد الصاوي في كتابة الفيلم القصير "قصر نظر"، وهو فيلم قصير تم عرضه عام 2002 وتولى أيضا إخراجه.