عاجل - بعثة الزمالك تصل المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى مطار محمد الخامس المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.‏

وفي سياق آخر، كثف الجهاز الطبي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي جهوده لاستعادة 3 من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك المقبلة فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وكشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الثلاثاء أن نادي الرجاء يسابق الزمن لاستعادة كل من عبد الرحيم شاكير وعبد الجليل جبيرة، والليبي سند الورفلي قبل مواجهة الزمالك المقبلة. 

وأضافت التقارير أن الثلاث لاعبين تعرضوا لإصابات فى المواجهة السابقة بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري المغربي الممتاز والتي توج فيها الرجاء باللقب.

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