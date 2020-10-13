سفير مصر في المغرب يستقبل بعثة الأهلي

استقبل عمر منيب، قنصل مصر في المغرب، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب.





وحرص القنصل على الترحيب بمحمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس البعثة، ونقل للجميع تحيات السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، الذي يوجد حاليا بالقاهرة ويعود للمغرب غدا الأربعاء.





ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق الوداد مساء السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



