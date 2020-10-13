عاجل - وصول بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الوداد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
 وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى مدينة كازابلانكا بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي الساعة الرابعة عصرًا على متن طائرة خاصة حيث استغرقت الرحلة نحو ٥ ساعات حتى الوصول إلى كازابلانكا.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا بعثة الأهلي الوداد الأهلي

أخبار تهمك

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن آخر تطورات إصابة كهربا والشناوي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لموقعة بيراميدز

عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

عاجل.. صالح جمعة يزين قائمة الأهلي لمواجهة المصري

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي