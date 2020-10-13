عاجل - وصول بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الوداد
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:40 م
علي نبوي
Advertisements
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى مدينة كازابلانكا بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي.
ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي الساعة الرابعة عصرًا على متن طائرة خاصة حيث استغرقت الرحلة نحو ٥ ساعات حتى الوصول إلى كازابلانكا.
وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.
وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا