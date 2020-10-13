عاجل - وصول بعثة الأهلي إلى المغرب لمواجهة الوداد

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى مدينة كازابلانكا بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي.





ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي الساعة الرابعة عصرًا على متن طائرة خاصة حيث استغرقت الرحلة نحو ٥ ساعات حتى الوصول إلى كازابلانكا.





وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.





وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.



