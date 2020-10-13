الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا تزايدت في أوروبا.. والموجة الثانية تتصاعد

آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى الامس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

قال جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات على مستوى العالم.وأضاف "عصمت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء؛ أن معدلات الإصابة بكورونا تزايدت في أوروبا والموجة الثانية للفيروس بدأت تتصاعد.وأشار إلى أن الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا نادرة جدا حتى الآن، موضحًا أن هناك محاولات لتطوير أدوية ولقاحات كورونا عن طريق خليط من الأجسام المضادة.وأكدت أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورونا من السيدات بسبب اختلاطهم المستمر بأطياف مختلفة، لافتًا إلى أن الشباب أكثر الفئات عرضة للإصابة في الفترة الأخيرة.وأكد أن هناك 10 لقاحات في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، مشددًا على أن المدرسين والمشرفين في المدارس عليهم دور كبير في توصيل المعلومة الصحيحة للطلبة حول كيفية الوقاية من الفيروس.