طبيب يكشف احتمالات إصابة شخص بـ كورونا مرتين (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن إمكانية حدوث الإصابة بفيروس كورونا مرتين وارد وليس شائع، لافتا إلى أن الفيروس كلما استمر لمدة اطول كلما حدث له تغيرات جينية.

وأضاف "الانصاري"، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 37 مليون حالة بالعالم مصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه من الوارد حدوث الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لابد من أخذ تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدا أن أعداد الإصابة تتزايد بأرقام مذهلة في بعض الدول، ولا يمكن التهاون بالفيروس.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى امس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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