حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت أجهزة حي النزهة بقيادة اللواء خالد عقل رئيس الحي، حملة لمراجعة المراكز التعليمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ولفت اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إلى أنه تم المرور على 9 مراكز تعليمية تبين التزام 8 بقرار وزير التنمية المحلية، بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية "السناتر".


وتابع "رئيس حي النزهة" أثناء مرور الحملة، تبين وجود مركز تعليمي بـ6 شارع مأمون ناصية شارع محمود الابياري، بداخله العديد من الطلبة من المرحلة الإعدادية والثانوية، حيث تم صرف جميع الطلاب.


واستكمل "عقل" تم غلق وتشميع المركز وتحرير محضر تجاه مالكه بقسم شرطة النزهة، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لمخالفته قرار مجلس الوزراء والتنمية المحلية بإلغاء التجمعات.

حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة
حبس صاحب سنتر تعليمي 4 أيام بحي النزهة لمخالفته قرارات الحكومة

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