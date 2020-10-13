مصدر يكشف حقيقة تعذيب أطفال دار أيتام أبو الفتوح

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أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أنه بفحص دار أيتام أبو الفتوح، بالحي الـ 11، بمدينة الشيخ زايد، تبين عدم وجود أي مخالفات، أو حالات تعذيب للأطفال نزلاء الدار، كما تم تداوله مؤكدًا أنه كان مجرد وقوع مشاجرة بين عددًا من الأطفال نزلاء الدار، وتدخل أحد المشرفين لفضها.



تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو لم يتجاوز الـ 120 ثانية، تحت عنوان "تعذيب داخل دار أيتام أبو الفتوح"، صوره أحد السكان قاطني الحي الـ 11، بمدينة الشيخ زايد، يتضمن صراخ وعويل مصادرهما من دار أيتام أبو الفتوح.



وطالب نشطاء الفيسبوك بمحاسبة القائمين على إدارة الدار، وإنقاذ الأطفال، من التعذيب.



تلقى خط نجدة الطفل بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بتعرض الأطفال بدار أيتام أبو الفتوح بمدينة الشيخ زايد، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



تحريات أجهزة الأمن بالجيزة والنيابة العامة، شكلت لجنة وإنتقلت إلى الدار المشار إليه، وبالفحص تبين عدم وجود أي مخالفات، أو تعذيب أطفال بالدار.



