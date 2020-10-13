قطر إمارة الإرهاب في العالم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
أبو بكر أحمد
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خابت آمال قطر بعد الصفعة التي تلقتها من إسرائيل عندما عارضت الصفقة وتأتي الصفعة التي تلقتها قطر على وجهها حيث أنها لن تتمكن قطر من الحصول على هذه الطائرات دون موافقة إسرائيل.

وجاء اعتراض اسرائيل بسبب دعم قطر للإرهاب في كل دول العالم، كما أنها مرتبطة بالارهابين بعلاقة مباشرة

وجاء الرد الصاعق من وزير الاستخبارات الإسرائيلي بأن إسرائيل سوف تعارض بيع مقاتلات إف-35 الأمريكية المتطورة لقطر،
تصريحات إيلي كوهين جاءت ردا على تقرير لرويترز جاء فيه أن قطر - التي تزعج علاقاتها الإيرانية إسرائيل - قدمت طلبا رسميا لواشنطن لشراء الطائرة الشبح لوكهيد مارتن إل إم تي إن، وردا على سؤاله حول معارضة إسرائيلية لبيع مقاتلات إف -35 لقطر، قال كوهين لراديو الجيش: "الجواب نعم.

كما فسرت اسرائيل الصفقة بأن قطر تواصل دعمها للارهاب ومن هنا جاء الرفض المباشر لاتمام الصفقة.

ويومًا بعد يوم تتلقى إمارة الإرهاب صفعات قوية وذلك بعد المقاطعة العربية والتي جاءت ردا على الدعم المباشر للارهاب

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