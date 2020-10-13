عن الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
أبو بكر أحمد
Advertisements
أدلة دعم دولة قطر لتنظيمات وشخصيات إرهابية في عدد من البلدان، أكثر من أن تحصى أو تسرد.

الحديث عن الدعم القطري لتلك التنظيمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، ليس رجما بالغيب، بل يستند إلى أدلة ووثائق.

على سبيل المثال لا الحصر، حصلت قاعدة اليمن على ملايين الدولارات من قطر تحت مسمى "فدية" لإطلاق سراح مختطفين
أجانب.

لا مبرر لتدخل خطر هذا غير الرغبة في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تستخدمها وقت الحاجة لتنفيذ مشاريعها الخاصة في بعض البلدان.

مشاريع قطر الخاصة لا تخرج عن إثارة الفوضى والعنف، وقد شاهدنا ذلك وعشناه في عدد من المدن اليمنية بعد تحريرها من مليشيا الحوثي.

لقد حاولت قطر الانتقام من التحالف والحكومة اليمنية من خلال تحريك التنظيمات الإرهابية في تلك المناطق، واللافت أنها صامت عن تنفيذ عمليات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

في العراق وسوريا، حصلت فصائل الحشد الشعبي الشيعية، وجبهة النصرة، على نحو مليار دولار، مقابل إطلاق سراح رهائن قطريين كان يمكن لقطر أن تتفاهم بشأنهم مع الحكومة العراقية، لكن هدفها لم يكن تحرير مواطنيها بقدر ما كان دعم تلك التنظيمات.

قناة الجزيرة القطرية، كانت ولازالت، أهم منبر للإرهابيين وعلى رأسهم أسامة بن لادن الذي كانت القناة تحصل على كل تسجيلاته الجديدة بشكل حصري.

لماذا يتعامل الإرهابيون مع قطر دون غيرها؟. الجواب الوحيد على هذا السؤال هو: لأن قطر تتعامل معهم

تاتي الصدمة من النظام الاسرائيلي خشية افتضاح امره بعد ان سربت رسائل كلينتون ليعلن اعتراضه علي الصفقة وهو اعتراض دعائي اكثر منه واقعي ولكن اتي مصحوبا بتاكيدات ان سبب الاعتراض ليس الاخلال بالتوازن العسكري العربي الاسرائيلي مثلما يعلن دائما ولكن بسبب ضعف بنية النظام القطري واهتزازه.

أخبار تهمك

الكشف عن آخر تطورات إصابة كهربا والشناوي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي