فشل صفقة قطر ورسائل كلينتون

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
سعيد علي باعلي
Advertisements
اظهرت رسائل هيلاري كلينتون الكثير من المؤامرات علي الدول العربية كانت تقودها وتؤيدها الولايات المتحدة وكانت الاداة التنفيذية لهذه المؤامرات النظام القطري الذي روج لسيطرة علي الاسلام السياسي بفتح المجال للارهابيين للاستيلاء علي نظام الحكم العربي مع توجيههم نحو قضايا هامشية تحافظ علي الامن الدوليين وتقضي علي االقوي الوطنية المعارضة للسياسات الامريكية في الشرق الاوسط مع اضعاف بنية الدول العربية لتكون عاجزة خاضعة مهانه.

ومن ضمن الرسائل الهيلارية تلك الرسائل التي تحمل توجيهات للقيادة القطرية بتمويل حملات اعلامية خاصة بنشطاء اسلاميين من احزاب سياسية ومن ضمنها دعم توكل كرمان للحصول علي جائزة نوبل وفي المقابل يتم تمرير صفقات اسلحة كبيرة تحتوي علي عمولات كبيرة لاقطاب النظام القطري تضاعف من قيمة الاسلحة وتعطي ايحاء بان النظام يقوي امام معارضية وتزاد عزيمته وقدرته.

وظلت نفس الالية موجودة ليتم الصرف علي الانشطة الارهابية المشابهه لفضيحة ايران جيت وتمويل الكونترا المصالح فوق المبادئ التي سادت في نهاية الثمانينات تحت مسمي تحديث الترسانة ولكن اختلفت اوجه الصرف لتتحول الي تمويل للوبي الديمقراطي لحماية النظام القطري من التزعزع وعدم كشف عوراته وارتباطه الوجودي بالارهاب الفكري واظهار الدور الخفي الذي لعبه.

ويتقدم النظام القطري بطلب صفقة مليارية جديدة بعد ان اخذ الضوء الاخضر واعد العدة لتكون هذه الصفقة هي الهدية التجميلية من ناحية ومن ناحية اخري لتمرير ما اظهرته مذكرات كلينتون من فضائح كعربون تصالح مع الجمهوريين لتعزيز من فرصهم الانتخابية في ظل اقتصاد متاثر بالكورونا وتاثر شركة لوكهيد بصورة خاصة مع انخفاض سهمها والتي يسيطر علي معظم اسهمها وادارتها الجمهوريين.

وبعد وعود من اللوبي الصهيوني واتفاق علي كل الجوانب السرية يتم تقديم الطلب القطري للشركة وفق للاشتراطات دون تحديد قيمة مع حملة دعائية ترويجية للنظام القطري في الداخل بامكانياته وقدرته علي عقد صفقات عسكرية ضخمة للحصول علي احدث طائرة مقاتلة تم انتاجها في العالم.

أخبار تهمك

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات إصابة كهربا والشناوي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجيء من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على شاسة «TEN»

منذ أقل من ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي