"الصحة": التجارب على اللقاح الصيني تحدث في ٤ دول من بينها مصر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن مصر اتفقت مع الصين على بداية تصنعي اللقاح الصيني، بعد نجاح التجارب الإكلينيكية التي تتم في مصر، مضيفة أن لمرحلة الثالثة من التجارب تعني ان اللقاح بنسبة كبيرة آمن، والمرحلة الرابعة تعني متابعة اللقاح، بعد نجاحه بالفعل.

وتابع"عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية ""on، مساء الثلاثاء، أن اللقاح الصيني ما زال في مراحل التجارب الإكلينيكية، ولم يستخدم حتى الآن، والتجارب على اللقاح في المرحلة الثالثة تحدث في أربع دول من بينهم مصر.

ولفتت إلى أن مصر تعمل على أكثر من اتجاه في توفير اللقاح سواء اللقاح الصيني أو عدة لقاحات أخرى، لافتَا إلى أن مصر ستصنع اللقاح الصيني حال نجاح، ومن المبكر الحديث عن حجم الكميات التي سيتم تصنيعها.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





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