نجم بروسيا دورتموند مطلوب في ريال مدريد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن رغبته في التعاقد مع الأمريكي الشاب جيوفاني رينا نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي الملكي يتابعون النجم الأمريكي منذ فترة لدراسة إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رينا يبلغ من العمر 17 عامًا وهو لاعب وسط هجومي يجيد اللعب في العمق كما يلعب في مركز الجناح على الجبهتين اليمنى واليسرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رينا كان قد انضم إلى بروسيا دورتموند في صيف 2019 قادمًا من أكاديمية نيويورك سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن رينا شارك حتى الآن مع الفريق الأول لبروسيا دورتموند في 23 مباراة وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن القيمة السوقية الحالية لجيوفاني رينا تبلغ 15 مليون يورو وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص.





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