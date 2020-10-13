وزير قطاع الأعمال يهنئ نادي غزل المحلة بصعوده للدوري الممتاز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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توجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بالتهنئة لنادي غزل المحلة وجمهوره بمناسبة صعوده لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب أربع سنوات، عقب الفوز على النادي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية.

وأثنى على روح الإصرار لدى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، مؤكدا على تقديم كامل الدعم الفني والمالي والإداري للفريق والجهاز الفني بمناسبة الصعود.

وأوضح الوزير أنه يبحث مع العديد من الجهات تطويرًا جذريًا لمنظومة كرة القدم بنادي غزل المحلة من خلال فصل الفريق عن الشركة وإنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية تمتلك الشركة حوالي ثلث أسهمها بينما يتم طرح ثلثيها على الجماهير من محبي كرة القدم وغزل المحلة من خلال الاكتتاب في طرح عام. وبذلك تكون الشركة الجديدة أول شركة مساهمة تقيد في البورصة المصرية لفريق كرة قدم.

وقد أكد الوزير على أن الشركة يجب أن تعمل فور تأسيسها على اجتذاب كوادر مصرية محترفة في إدارتها ليس فقط على المستوى الفني وإنما على المستوى الإداري والتجاري، مشيرا إلى الاتصالات الجارية في هذا الشأن مع كل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وأحد بنوك الاستثمار. 

وأوضح الوزير أن الطرح العام في حالة غزل المحلة هو البديل الأنسب عن خيار المستثمر الاستراتيجي المصري أو الأجنبي لوجود قاعدة جماهيرية عريضة من محبي النادي على مستوى محافظات الدلتا على وجه الخصوص.

كما وجه الوزير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكريم فريق غزل المحلة في احتفال قريب يحضره.

ويأتي تطوير نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة ضمن خطة الوزارة لتطوير النادي والتي تتضمن مشروع تطوير نادي اجتماعي رياضي (للممارسة) للعاملين وأسرهم بالشركة، وتطوير نشاط كرة القدم، وإنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص يخدم سكان مدينة المحلة.

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