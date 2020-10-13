حسام الخولي: عضو مجلس الشيوخ يجب أن يتحرر من أي قيود

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علق المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، على زيارة النواب لمقر مجلس الشيوخ، قائلًا إن الكل يضع الآمال على مجلس الشيوخ.



وأشار "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه يجب على عضو مجلس الشيوخ أن يتحرر من أي قيود ويفكر في مصر الحديثة، موضحًا أن مجلس الشيوخ لديه تحرر أكثر من مجلس النواب، وأن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام.



وتابع: "نتعهد للمواطن المصري أن نكون عند حسن ظنه"، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يقومون بحلف القسم أولًا ثم يقوموا باختيار الرئيس والوكلاء، مضيفًا: "هناك طموح كبير لعمل بصمة في مجلس الشيوخ لصالح المواطن المصري".





هذا، وواصلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، بمقر مجلس النواب، استقبال أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية وإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد، حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين الذين قاموا باستخراج كارنيهات العضوية 190 نائبًا من أصل ٢٠٠ نائب فازوا في الانتخابات الشيوخ منهم ١٠٠ قائمة و١٠٠ فردي.



من جانبه، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الجُدد عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس الشيوخ سيحدث نقلة نوعية في الحياة التشريعية، كما سيساهم في تخفيف العبء عن مجلس النواب في مناقشة ودراسة التشريعات.



جاء ذلك خلال استقبال النواب الجدد بمجلس الشيوخ، لتسلم بطاقات العضوية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.



وأوضح النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية.



وأضاف "عزمي" أن مجلس الشيوخ لن يكون منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لافتا إلى أن المجلس يؤدي دورا هاما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة.



وأكد أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقا للدستور، مضيفا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، موضحا أنه كان يجب عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.