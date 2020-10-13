خبيرة تسويق عقاري تكشف مميزات العاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت رانيا قابيل، رئيسة شركة تسويق العقاري، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية في مصر، والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2015، وبدأ العمل به على قدم وساق والذي يبلغ مساحته قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضافت "قابيل"، خلال لقائها مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الإدارية الجديدة تقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس، وتعادل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة مساحة دولة سنغافورة، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها حوالى 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابعت: "العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد المشروعات القومية وتهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة على الطراز العالمي والحديث، والتي ترتكز مع رؤية مصر 2030 على زيادة الرقعة العمرانية على أرض مصر، لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية والتي تمثل تحديًا كبيرًا وتواكب متطلبات الحياة والتقدم في عصر جديد.

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