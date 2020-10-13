نشأت الديهي: لم نرى إنجازا واحدًا لحركة حماس منذ نشأتها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي إن القضية الفلسطينة مرهونة بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، لافتا إلى أن الإنقسام لم يحل القضية منذ نشأتها.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "فحركة حماس منذ نشأتها لم نري لها انجازات على أرض الواقع، فلم تحرر الأراضي ولم تؤذي إسرائيليا واحد"، لافتًا إلى أن القضية ليست قضية أشخاص بل هي أكبر من ذلك.

وتابع: " القضية ليست أبو مازن أو إسماعيل هنية، فهي أكبر من هؤلاء والتاريخ لم يرحم أحد"، لافتا إلى أنهم لو وقفوا خلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحررت القدس منذ تحرير سيناء.

إقرأ أيضا..

قال سامح شكري، وزير الخارجية، انه تم مناقشة القية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني مع وزيري الخارجية الأردني والعراقي، مشيرا إلى أنهم اكدوا على أهمية سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها وفقا لحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرية الأردني والعراقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، ان هناك استمرار لدعم الجهود السياسية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس الحوار والمفاوضات بين أطراف الصراع، منوها بانهم ناقشوا التطور في سوريا وليبيا وأكدوا على اهمية تطبيق الحلول السياسية.

أخبار تهمك

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و 16 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي