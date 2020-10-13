نشأت الديهي: لم نرى إنجازا واحدًا لحركة حماس منذ نشأتها

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، انه تم مناقشة القية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني مع وزيري الخارجية الأردني والعراقي، مشيرا إلى أنهم اكدوا على أهمية سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها وفقا لحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرية الأردني والعراقي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، ان هناك استمرار لدعم الجهود السياسية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس الحوار والمفاوضات بين أطراف الصراع، منوها بانهم ناقشوا التطور في سوريا وليبيا وأكدوا على اهمية تطبيق الحلول السياسية.



قال الإعلامي نشأت الديهي إن القضية الفلسطينة مرهونة بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، لافتا إلى أن الإنقسام لم يحل القضية منذ نشأتها.وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "فحركة حماس منذ نشأتها لم نري لها انجازات على أرض الواقع، فلم تحرر الأراضي ولم تؤذي إسرائيليا واحد"، لافتًا إلى أن القضية ليست قضية أشخاص بل هي أكبر من ذلك.وتابع: " القضية ليست أبو مازن أو إسماعيل هنية، فهي أكبر من هؤلاء والتاريخ لم يرحم أحد"، لافتا إلى أنهم لو وقفوا خلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحررت القدس منذ تحرير سيناء.