مستشار طبي يكشف خطورة تناول المقليات على القلب

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قال الدكتور أكرم غانم، المستشار الطبي، إن تناول الأطعمة المقلية بكثرة، يرفع من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض ضعف القلب والسكري، مشيرًا إلى أن تناول هذه الأكلات يجب أن يكون مرة واحدة وهى كافية للغاية، وتناولها أكثر من ذلك يعرض الإنسان لأضرار صحية كثيرة.



وأضاف "غانم"، خلال لقائه مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الإسراف في تناول الطعام المقلي لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع قد يؤدى إلى الإضرار بالكثير من أجهزة الجسم، مطالبًا بضرورة تجنب الطعام المقلى سواء في الزبد أو الزيت بشكل عام، والامتناع تمامًا عن قلي الطعام في زيت مغلي لأكثر من مرة.



وتابع: "زيادة تناول الأطعمة المقلية المقرمشة يعني زيادة طاقة كالوري السعرات الحرارية وهو ما يُؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول وبالتالي ارتفاع احتمالات خطورة الإصابة بأمراض القلب".



