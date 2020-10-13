"بالفن نرتقي".. معرض لفناني مصر في متحف قصر المنيل

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أعلن متحف قصر المنيل عن انطلاق معرض "بالفن نرتقي" يوم الخميس ١٥ أكتوبر الساعة 12 ظهرًا ويستمر حتى الأحد ٢٥ اكتوبر، بقاعة الفنون الكبرى.



ويشارك في المعرض ٥٠ فنانًا وفنانة من مشاهير الفنانين التشكيليين في مصر بمواهب متعددة ومتفردة.



يذكر أن إبداعات متحف قصر المنيل بواسطة إدارة واعية في التعاون مع المجتمع المحلي والمبدعين والفنانين تواصلت عبر سنوات فأصبح المتحف قبلة للمبدعين ومنارة للقصور والمتاحف التاريخية في مصر .



وبعد الافتتاح سيضم اليوم عدد من الفعاليات منها توزيع الأوسمة وشهادات التكريم على الفنانين المشاركين، ووجه المتحف الدعوة العامة لجموع الشعب المصري لزيارة المعرض.