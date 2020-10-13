جامعة الملك خالد تنظم ندوة بعنوان " كيف تبدأ في عالم الأمن السيبراني"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:55 م
جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
الفجر السعودي
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نظّمت وحدة أمن المعلومات والأمن السيبراني بجامعة الملك خالد اليوم، ندوة حوارية (عن بعد) بعنوان " كيف تبدأ في عالم الأمن السيبراني".

 

وناقشت الندوة العديد من المحاور أبرزها: التعريف بالأمن السيبراني، وآلية البدء في مجاله، ومستقبله، ودراسته، وأهم الشهادات في مجالاته، فيما تهدف الندوة إلى توعية وتثقيف الطلاب والطالبات بالأمن السيبراني، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وذلك بمشاركة وتفعيل دور طلاب وخريجي كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة.

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