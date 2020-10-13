رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين حسام حسن مدرب الزمالك وبيراميدز السابق، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لـ طلعت يوسف والذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع زعيم الثغر مؤخرًا، بينما سيتولي إبراهيم حسن منصب مدير الكرة.

وكان طلعت يوسف اعتذر عن عدم الاستمرار على رأس الجهاز الفني للاتحاد السكندري عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وأعلن النادي السكندري عبر موقعه الرسمي أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى أتمت اتفاقها بشكل نهائي مع التوأم حسام حسن و إبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية و الإدارية للفريق الأول، عقب اعتذار طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه خلال الفترة المقبلة.





وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لتولي القيادة الفنية للفريق نظراً للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة و جماهير النادي العريقة





وسيبدأ حسام وإبراهيم حسن مهمتهما الجديدة مع الاتحاد السكندري عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم بإستاد الجيش ببرج العرب، على أن يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإداري في وقت لاحق.



