رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين حسام حسن مدرب الزمالك وبيراميدز السابق، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لـ طلعت يوسف والذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع زعيم الثغر مؤخرًا، بينما سيتولي إبراهيم حسن منصب مدير الكرة.
وكان طلعت يوسف اعتذر عن عدم الاستمرار على رأس الجهاز الفني للاتحاد السكندري عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن النادي السكندري عبر موقعه الرسمي أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى أتمت اتفاقها بشكل نهائي مع التوأم حسام حسن و إبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية و الإدارية للفريق الأول، عقب اعتذار طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لتولي القيادة الفنية للفريق نظراً للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة و جماهير النادي العريقة

وسيبدأ حسام وإبراهيم حسن مهمتهما الجديدة مع الاتحاد السكندري عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم بإستاد الجيش ببرج العرب، على أن يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني و الإداري في وقت لاحق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسام حسن ححسام حسن المصري الانحاد السكندري إبراهيم حسن

أخبار تهمك

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 13 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي