نشأت الديهي: تقرير "النقد الدولي" عن الاقتصاد المصري "شهادة موثقة"



وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة، الذي ينمو بهذه الطريقة، وهذا لم يأتي بالصدفة، بل أتي بتحمل الشعب وجرأت الحكومة في القرارات، وإدارة الأزمات بشكل احترافي، فما حدث هو ننيجة تعب ومشقة".



وتابع الديهي: " 30 دولة على مستوي العالم هي التي حققت هذه النتائج من ضمنها مصر، فهذه شهادة موثقة من مؤسسة دولة معروفة.. ومصر تدير اقتصادها الان من مواردها الذاتية، فنحن نعتمد على أنفسنا.. ونحن الأسرع في العالم".







علق الإعلامي نشأت الديهي، على تقرير صندوق النقد الدولي، والذي أكد فيه أن نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، وصل إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها في مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات.