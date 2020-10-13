نشأت الديهي: تقرير "النقد الدولي" عن الاقتصاد المصري "شهادة موثقة"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
علق الإعلامي نشأت الديهي، على تقرير صندوق النقد الدولي، والذي أكد فيه أن نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، وصل إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها في مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات.

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة، الذي ينمو بهذه الطريقة، وهذا لم يأتي بالصدفة، بل أتي بتحمل الشعب وجرأت الحكومة في القرارات، وإدارة الأزمات بشكل احترافي، فما حدث هو ننيجة تعب ومشقة".

وتابع الديهي: " 30 دولة على مستوي العالم هي التي حققت هذه النتائج من ضمنها مصر، فهذه شهادة موثقة من مؤسسة دولة معروفة.. ومصر تدير اقتصادها الان من مواردها الذاتية، فنحن نعتمد على أنفسنا.. ونحن الأسرع في العالم".

أخبار تهمك

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 23 ساعة

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

07:30 م

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي