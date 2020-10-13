التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نفذت إدارة أجا التموينية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة برئاسة وائل الطنطاوى المفتش بالإدارة وعلاء فتى نائب رئيس مدينة أجا وبالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى والطب البيطرى مباحث تموين ميت غمر تحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وذلك للمرور على المحال التجارية والعيادات البيطرية والصيدليات.

واسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد بسمة م م صاحبة عيادة بيطرية بقرية فيشا بنا لحيازتها وإتجارها فى أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 454 عبوة أدوية بيطرية متنوعة.

كما تم ضبط منى ال م صاحبة عيادة بيطرية بقرية طنامل الغربى لإتجارها فى أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 102 علبة أدوية مختلفة وتحرر عن ذلك المحاضر 5228 و5229 جنح أمن دولة طوارئ مركز اجا لسنة 2020 وجار العرض على النيابة العامة.
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)
التحفظ على أدوية بيطرية غير صالحة في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)

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