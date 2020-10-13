بلون شعر جديد.. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها





ونشرت هيفاء، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها ، ظهرت فيها بلوك مختلف وبلون شعر جديد باللون الأشقر ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.





وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها "ملكة لبنان أحبك".





والجدير ذكره أن هيفاء وهبي تشارك حالياً في مسلسل "اسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان 2021.







تحرص الفنانة هيفاء وهبي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.