نجم بايرن ميونيخ يواجه أزمة كبرى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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يواجه جيروم بواتينج نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، أزمة كبيرة وذلك عندنا يمثل أمام المحكمة الإبتدائية في مدينة ميونخ في العاشر من ديسمبر المقبل بتهمة إلحاق أذى بدني بشريكة حياته.

جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم المحكمة اليوم الثلاثاء، كما أوردت صحيفة "بيلد" ووسائل إعلام أخرى تقارير في هذا الشأن.

ورفض جانب اللاعب الدولي السابق التعليق على هذه التقارير.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن محاميّ بواتينج كانوا صرحوا العام الماضي بأن المسألة تتعلق بواقعة خاصة تستند في أساسها إلى ادعاءات غير مثبتة من قبل طرف ثالث.

ويتهم الادعاء العام بواتينج، نجم بايرن الحاصل مع منتخب بلاده على كأس العالم 2014، بالأذى البدني المتعمد، حيث يُعْتَقَد أنه أصاب شريكة حياته في شجار دار بينهما خلال العطلة.

وفي المقابل، أشار المتحدث باسم المحكمة إلى أنه تم تقديم مقطع فيديو لإثبات براءة بواتينج.

وبحسب المحكمة، فإن العقوبة على الأذى البدني المتعمد تتراوح بين الغرامة المالية والسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام. ولا يزال بواتينج يتمتع حتى الآن بالمبدأ القانوني القائل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

كانت الدعوى القضائية رُفِعَتْ في فبراير 2019، وقبلتها المحكمة في ديسمبر الماضي، وتأخر تحديد جلسة للمحاكمة من ناحية بسبب تعليقات بواتينج على الدعوى ومن ناحية أخرى بسبب التأخيرات الناجمة عن جائحة كورونا.

ويلعب بواتينج في بايرن منذ 2011، وينتهي عقده مع النادي البافاري في الصيف المقبل، ولا يزال مستقبل بواتينج الرياضي غير محدد.

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