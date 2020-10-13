مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:31 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن توقيع أحد نجوم النادي الأهلي على عقود انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ياسين :" ناصر ماهر نجم الأهلي المعار إلى سموحة وقع عقود مبدئية لنادي بيراميدز، وفي انتظار قرار النادي الأهلي".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك لاعبين معارين يرغبون في الرحيل عن الأهلي حال عدم وجود مكان لهم ضمن قائمة الفريق الأحمر".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين سيرفضون مبدأ الخروج للإعارة، لن يكون أمام الأهلي حلول سوى الاستغناء عنهم، وعدم تسجيلهم في القائمة المحلية".

وأكمل:" في حالة رغبة الأهلي لإعادة ناصر ماهر سيتم قيده، أما الاتجاه نحو إعارته قد يرفضه اللاعب وبالتالي يرحل عن صفوف الفريق الأحمر وينتقل إلى بيراميدز".

وواصل : "في حالة قيد ناصر ماهر بالأهلي، سوف يستعيد العقود التي وقعها مع نادي بيراميدز".

وأتم: "هناك جلسة ستجمع موسيماني مع لجنة التخطيط، لحسم ملف المعارين".

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ناصر ماهر بيراميدز الفجر الأهلي

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