تجريع المواطنين وتطهير المجارى المائية فى الحملة القومية ضد البلهارسيا بالدقهلية (صور)







جاء ذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان "الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا".



و نفذت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة المرحلة الأولى من التجريع الجمعي للبؤر ذات الانتشار العالي بالقري، ب 10ادارات صحية.



وتم تجريع ١٣٧ الف و٢٠٩ مواطن بواقع أقراص ٣٦٥ ألف و١٢٤ قرص، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بالبؤر ذات الانتشار العالي بالقرى ب ٥ إدارات صحية والتى تستهدف ٤٠ أربعون و٣٠٠ مواطن بإجمالى ١٠٤ ألف و٦٠٠ قرص.



وفي ذات السياق يتم مكافحة القواقع بالمجاري المائية بذات البؤر عالية الإصابة وفحصها معمليًا وذلك عن طريق العلاج الكيماوي والميكانيكي.





نفذت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، حملة مكبرة إستهدفت العديد من البؤر المهددة بمرض البلهارسيا وذلك تحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة بالدقهلية.