وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة  الخاصة بخطة إعادة هيكلة أجور المعلمين وتحسينها.

وتابع: الوزارة تدرك أهمية المعلم في المنظومة التعليمية خاصة أن لولا المعلم لم يتم شعور الطلاب بعمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الوزارة، لذلك حرصت علي تطوير مهارات بعمليات تدريب مستمرة، وتحسين الاجور التي يحصل عليها خاصة أنها ضعيفة.

واضاف، خلال الأسابيع المقبلة ستسمعون أخبارا جيدة عن الأجور.

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