المركز القومي للبحوث يكشف تفاصيل إنتاج لقاح ضد كورونا (فيديو)



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى الامس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كشف ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل اللقاحات المصرية التي يعمل المركز على تطويرها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا في الصين، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على محاور عديدة لإنتاج لقاح فعال ضد الفيروس.وقال "معوض" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن المركز كان يعمل على أربع لقاحات منذ انتشار الجائحة، ولكن مؤخرًا بدأ التركيز على اللقاح المرتبط بإضعاف الفيروس باعتباره من أكثر اللقاءات المعمول به في روسيا وانجلترا وعدد من دول العالم.وأشار إلى أن هذا اللقاح تم تسجيله على منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنه تم الحصول على جميع التصريحات المعمول بها عالميًا بعد الانتهاء من التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات وفي انتظار موافقة هيئة الدواء بوزارة الصحة للدخول في مرحلة التجارب السريرية.ولفت إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع هيئة الدواء في وزارة الصحة ووزارة الدفاع، مستطردًا "نعمل حاليًا أيضًا على تطوير ثلاث مكملات غذائية وتحويلها إلى أدوية وحصلنا على براءة اختراع وذلك بعد تغيير بروتوكولات العلاج الخاصة في الفيروس".آخر تطورات فيروس كورونا