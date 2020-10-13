حمادة هلال ضيف عمرو الليثي في أولي حلقات برنامجه "واحد من الناس" في هذا الموعد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحل الفنان حمادة هلال، ضيف الإعلامي عمرو الليثي، في أولي حلقات برنامجه "واحد من الناس " وذلك يوم الجمعة والسبت الساعة العاشرة مساءً علي قناة الحياة. 


ومن المتوقع أن يتحدث حمادة هلال، عن آخر أعماله ومشروعاته الفترة المقبلة وحياته الشخصية أيضاً. 


من جهة أخرى، حقق كليب "جمالها" لـ الفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 11 مليون مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب يوم 25 مايو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.


وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.

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