بعد ترشحه للانتخابات لمدة 26 عامًا...رضوان عدلي: "حاسس إني هنجح المرة دي"



قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن ندوة "الإشراف على الانتخابات" التي أقامها مجلس الدولة بمشاركة 350 قاضيًا والتي تهدف إلى الإطلاع على تفاصيل كل ما يخص العملية الانتخابية.



وأضاف "كرسوع" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الهدف من الندوة تعريف القضاة الذين لم يشرفوا من قبل على تفاصيل الدور القضائي لهم أثناء العملية الانتخابية.



وأشار إلى أن الندوة ذكرت التفاصيل المتعلقة بالدور الذي تقوم به اللجان الفرعية بالنسبة للدور الذي تتولاه اللجان العامة تحت مظلة الدور المرسوم له في القانون.



وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة، أم هذه الندوة كانت بمثابة لقاء مباشر لتجميع الخبرات، مع التأكيد على كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل إقامة انتخابات البرلمان مع انتشار جائحة كورونا.



وفي ذات السياق قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات البرلمانية ستكون تحت الإشراف القضائي الكامل.



وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات تليفزيونية والمذاعة ببرنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات خطوة جادة نحو ترسيخ الديمقراطية في مصر.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الندوة التي عقدت للهيئة ومجلس الدولة حول الإشراف القضائي على الانتخابات تهدف لتوصيل المعلومة القانونية الصحيحة لقضاة مجلس الدولة في إشرافهم وإدارتهم للانتخابات سواء باللجان الفرعية أو العامة.



وقال المستشار لاشين إبراهيم، في كلمته خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس، إن الدعوة لعقد هذه الندوة في هذا التوقيت الذي تفصلنا فيه عن بدء الاقتراع أيام معدودات، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، في إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب.



وأضاف لاشين إبراهيم، أنه استقبل الدعوة بكل ترحاب، وحرص على ملاقاة القضاة، ووجه لهم في بداية حديثه التحية والقدير والاحترام، بافتتاح هذه الدور التدريبية، لا سيما وأن انعقادها يعطيها أهمية خاصة، كما وجه الشكر لتعاون رئيس مجلس الدولة مع الهيئة لتزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية.



و وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال الندوة إرشادات عن كيفية تصرف رئيس اللجنة الفرعية باللجنة عند التسليم، وكيفية تصرف أعضاء اللجنة العامة خلال استقبال أعضاء اللجان الفرعية، لكى يستفيد الأعضاء الجدد من القضاة الذين تم تعيينهم بدفعه 2014 2015.



قال رضوان عدلي، مرشح رسب في 9 استحقاقات انتخابية كاملة، إن لم يزهق من الترشيح لإنتخابات مجلس النواب رغم عدم نجاح في الانتخابات على مدار 26 عامًا، لافتًا إلى أنه ترشح لمجلس الشوري والشعب ورسب كثيرًا، ولكنه لم ييأس، ويأمل أن ينجح من أجل خدمة المواطنين.وتابع "عدلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه من عامة الشعب وما ينفقه من أموال شيء بسيط للغاية، مشيرًا إلى أن هناك 29 منافس له في الانتخابات، على 3 مقاعد فقط.وأشار إلى أن يشعر بأنه سينجح هذه المرة بإذن الله، معقبًا: "أنا حاسس إني أنا هنجح المرة دي، عشان عايز أخدم الناس"اقرأ أيضًأ: