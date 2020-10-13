كورونا يضرب من جديد.. كريستيانو رونالدو ضحية جديدة للفيروس اللعين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:09 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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كورونا يضرب من جديد.. كريستيانو رونالدو ضحية جديدة للفيروس اللعين

تأكدت إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفيروس كورونا وذلك وفق البيان الصادر من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وتم التأكد من إصابة رونالدو بفيروس كورونا بعد أن جاء نتيجة التحليل الذي أجراه إيجابي حيث يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره السويدي غداً الأربعاء في بطولة دوري الأمم الأوروبية .

بيان الاتحاد البرتغالي أوضح أن رونالدو سيخضع للعزل المنزلي حيث لم تظهر عليه أي أعراض خاصة بالمرض.

رونالدو شارك قبل يومين في مباراة البرتغال وفرنسا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسيغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة البرتغال والسويد غداً وذلك وفق ما أعلنه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وتم إجراء مسحة لكل عناصر المنتخب البرتغالي خاصة وأن رونالدو شارك زملاءه أمس في عشاء جماعي، لكن نتيجة التحليل جاءت سلبية.

رونالدو بعد أن قام بعزل نفسه منزلياً تواصل مع صديقته جورجينا عبر الفيديو قائلاً لها أنتي مصدر إلهامي.

ويملك رونالدو 101 هدف مع منتخب بلاده في 167 لقاء دولي بقميص السليساو البرتغالي.

وعادت حالات الإصابة بفيروس كورونا للتزايد في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم الجديد فتأكدت إصابات العديد من اللاعبين في أندية جنوى، إنتر ، ميلان ونابولي.

وكان النجم السويدي زلاتان إبراهموفيتش قد عانى من الإصابة بفيروس كورونا لمدة أسبوعين قبل أن يعلن شفاءه وجاهزيته لمباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي.

كورونا يضرب من جديد.. كريستيانو رونالدو ضحية جديدة للفيروس اللعين

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