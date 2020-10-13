احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد نادى النيل بمدينة المنصورة إحتفالية نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء " للمكفوفين " تحت شعار "معا نستطيع" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين، وتعظيمًا منها لكفاح أصحاب العصا البيضاء

تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور أسامة موسى أمين عام الجامعة والدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن.

و بحضور علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور مصطفى أمين مدير عام ادارة المشروعات البيئية، الدكتورة فاطمة كشك رئيس مجلس ادارة جمعية النور والأمل وبمشاركة 50 من أهل البصيرة بجانب 50 مرافق لهم يمثلون جمعية النور والأمل ومدرسة المكفوفين.


تضمنت الفعاليات مشاركة مركز العيون بتخصيص 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين وضعاف البصر وعمل فحوصات للعين وتقديم العلاج وتحويل الحالات التى تحتاج الى جراحة أو متابعة لمركز طب وجراحة العيون.


وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الاحتفالية أن التحدى يجب أن يكون جزء من حياتنا وأن الاعاقة لا تشكل عقبة أمام التميز والابداع، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم الى المكفوفين وتم انشاء مركز لرعاية ذوى الهمم سيتم افتتاحه قريبا لتقديم الخدمات المختلفة للطلاب داخل وخارج الجامعة، كما يوجد مركز للأنشطة الرياضية بالإضافة الى جمعية مكافحة العمى بمركز العيون بالجامعة.


كما قدم رئيس الجامعة الشكر لكافة أجهزة الدولة التى تقدم أوجه الرعاية للمكفوفين وجمعية النور والأمل لتقديمها كافة الخدمات والمساعدات المختلفة.


وعلى هامش الاحتفالية تم عرض مجموعة من المنتجات الخاصة بهم للتعرف عليها، وتكريم لفيف من رموز المكفوفين.


في مختلف المجالات وأوائل الثانوية العامة مع إقامة عدد من الأنشطة الفنية والتواشيح وسيتم الكشف الطبي على العيون بواسطة نخبة من الأطباء بمركز طب وجراحة العيون بالجامعة.
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة
احتفالية خاصة و 4 عيادات متنقلة للكشف على المكفوفين بجامعة المنصورة

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