تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالدقهلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مركز ومدينة دكرنس تحت اشراف الدكتور ايمن مختار محافظ الإقليم.

اسفرت حملات المرور والتفتيش عن ضبط العديد من المخالفات، فى القطاعات المختلفة شملت تحرير 133 من المحاضر لمخالفات متنوعه.

كما تم إعدام 392 كيلو مواد غذائية ولحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا غلق 66 منشآت غذائيه وطبية واجتماعية غير مرخصة وبه مخالفات جسيمه.

تمت الحملة بالتنسيق بين محافظ الدقهلية واللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية والتى رافقة خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

واستمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى بالحملة على الوحدات الصحية والمحلات والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والوحدات المحلية على مدار اليوم بنطاق مركز ومدينه دكرنس.

وفى سياق آخر أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن الكشف وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة وصرف علاج ل مليون و125 الف مواطن من اجمالي مستهدف مليون و700 الف مواطن فوق 40 سنة والمواطنين من 18 - 40سنة المصابين بالضغط والسكر بكافة منشآت تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الدقهلية وذلك من بداية المبادرة حتي الان.

واشار وكيل الصحة الي انه تم احالة حوالي 20 الف مواطن للمستشفيات لاستكمال التحاليل والاشعات وصرف العلاج اللازم شهريا بالمجان على نفقه الدولة.

والجدير بالذكر ان المبادرة ما زالت مستمرة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة من خلال 510 نقطه مسح في كل أنحاء الدقهلية بالوحدات والمستشفيات وفرق متحركه حيث يتم الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للامراض المزمنه ( ضغط - سكر ) سواء بالمستشفيات الحكومية ومراكز طب الاسرة ومراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة.

و تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما وبتم العمل فيها على فترتين من 9 صباحا حتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.

في اطار جهود وزارة الصحة في متابعة وعلاج مرضى الامراض المزمنة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتورو أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية
تحرير 133 محضرا وإعدام 392 كيلو لحوم وأغذية غير صالحة بالدقهلية

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