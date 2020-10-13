محافظ الدقهلية: غلق 66 منشأة طبية واجنماعية بينهم 7 سناتر للدروس الخصوصية



و قال محافظ الدقهلية ان الحملات تمكنت ن غلق 7 سنتر تعليمى تم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيالهم.



وفي قطاع الصحة تم غلق 6 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود تراخيص، وغلق 30 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة،وعدم وجود تراخيص.



وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم المرور على 35 منشأة اجتماعية، وتم احالة غلق 22 حضانه تعمل بدون ترخيص وغلق 8 مراكز تأهيل تعمل هى الاخرى بدون ترخيص

تمت الحملة بالتنسيق بين محافظ الدقهلية واللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية، وترأس الحملة الدكتور ايمت مختار محافظ الدقهلية ورافقه خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.



واستمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى بالحملة على الوحدات الصحية والمحلات والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والوحدات المحلية على مدار اليوم بنطاق مركز ومدينه دكرنس.





صرح الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بغلق ٦٦ منشأة غذائية وطبية وإجتماعية من بينهم ٧ سناتر للدروس الخصوصية في مركز ومدينة دكرنس.