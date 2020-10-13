بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ان الجامعة بدأت اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من اكتوبر 2020 في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعدادًا لبدء الدراسة في الأسبوع المقبل.



وقال انه تم إتاحة سداد رسوم المدن الجامعية اعتبارًا من اليوم تزامنًا مع بدء التسكين للطلاب المحققين لشروط التسكين حيث تم اليوم تسكين طلاب الفرقة الأولى مستجدين والفرقة الثانية، ويتم غدًا الأربعاء 14 10 2020 م تسكين طلاب الفرقة الثالثة ويوم الخميس 15 10 2020 م لطلاب الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة.



وأشار إلى أنه إذا تم قبول الطالب نهائيًا بالمدينة سيجد محمل عليه رسوم المدن الجامعية أول قسيمة بمبلغ 310 نظير الإقامة بالتغذية نصف شهر في اليوم المحدد له سداد الرسوم. مؤكدًا أن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد، عليه أن يتوجه لإدارة المدن الجامعية في الفترة من السبت 17 10 2020 وحتى 10 11 2020 وإلا سيتم فصله من المدينة بناءً على قرار محضر قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية.

وقال أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن حالة القبول من خلال الرابط التالي من هنا


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