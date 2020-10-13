عاجل.. السيطرة على مشاجرة بين أصحاب محلات تجارية بمولين بالقاهرة



اقرأ أيضا.. كشف حقيقة تعرض طالبة لمحاولة إختطاف بالمنوفية



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت القوات الامنية، فى السيطرة على مشاجرة وقعت بين أصحاب محلات تجارية بمولين تجاريين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.وتمكنت القوات من ضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فى تلك المشاجرة.نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف حقيقة ماتم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض طالبة لمحاولة إختطاف بالمنوفية.كانت نشرت (إحدى السيدات – مقيمة بمركز السادات بالمنوفية ) عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، منشورًا تضمن بغياب كريمتها "سن 15 – طالبة"، وعدم عودتها من أحد الدروس الخاصة، وأعقب ذلك تداول منشور عبر الصفحة الشخصية الخاصة بشقيقة المتغيبة يتضمن عودتها، وتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل سيدة عجوز مجهولة عن طريق تخديرها، وأنها عادت ممزقة الملابس دون حقيبتها وهاتفها المحمول.بالفحص وبإستدعاء والدة الفتاة وسؤالها قررت بتغيب كريمتها، وعودتها عقب ذلك.. كما أقرت بقيام شقيقة المتغيبة بنشر المنشور المشار إليه.بسؤال المتغيبة نفت تعرضها لثمة مكروه، وأنها طوال فترة تغيبها كانت رفقة أصدقائها بالشارع، وعقب عودتها للمنزل إختلقت واقعة تعرضها للتخدير من قبل سيدة عجوز خوفًا من أهليتها.