هل ينجح منتخب المغرب في خطف ميسي الجديد ؟

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الجميع في برشلونة الإسباني يتحدثون في الوقت الحالي عن موهوب شاب مغربي ويؤكدون أنه ليونيل ميسي الجديد.





وأكدت وسائل الإعلام أن اللاعب هو إلياس أخوماش الذي ولد في إسبانيا لعائلة مغربية وأصبح يلعب مؤخرًا في صفوف برشلونة الرديف قادمًا من فريق الشباب.





وأوضحت وسائل الإعلام أن أخوماش يلعب في مركز الجناح الأيمن ويستطيع أيضًا اللعب كرأس حربة أو جناح على الجهة اليسرى ويتمتع بمهارات فنية عالية.





وأفاد الهولندي باتريك كلويفرت مدير أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي الكتالوني بأن أخوماش هو ميسي الجديد وأيضًا أشاد به جارسيا بيمينتا المدير الفني للفريق الرديف كثيرًا.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أخوماش البالغ من العمر 16 عامًا لعب لمنتخب إسبانيا للشباب ولكن ما يزال قادراً على تمثيل منتخب المغرب لو أراد ذلك.



