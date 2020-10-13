مستشار "النواب الليبي" يكشف حقيقية سفر عقيلة صالح إلى تركيا

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قال المستشار فتحي المريمي، مستشار مجلس النواب، أن الحديث على أن عقيلة صالح سافر إلى أنقرة أمر غير صحيح، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب متواجد الآن في ليبيا، ولا يتواجد في أي بلد آخر.



وتابع "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الامم المتحدة وضعت خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، وهناك حوار لحل الأزمة الليبية من خلال تشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، لكي تكون حكومة وطنية معتمدة من مجلس النواب، ومن ثم العمل على توحيد الجيش الليبي.



وتابع أن المسار الدستوري في ليبيا يتضمن الحوار حول مسودة الدستور التي أقرت الفترة الماضية، وكذلك الإعلان الدستوري المؤقت الذي تعمل في إطاره الدولة الليبية، وهناك اقتراح باعتماد دستور 1951 مع إدخال بعض التعديلات، مضيفًا أن استقالة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي مرهونة بتشكل مجلس رئاسي جديد في شهر نوفمبر المقبل.

