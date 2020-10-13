1000 جمعية توفر تمويل متناهي الصغير في كل أنحاء مصر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:01 م
الدكتور ياسر السقا
الدكتور ياسر السقا
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور ياسر السقا، مدير اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البداية لم يكن يشمل مشروعات المتناهية الصغير بصورة كاملة، ولكن التعديل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم القانون الجديد قام يتغطية هذه الأمر، مشيرًا إلى أن هناك 1000 جمعية توفر تمويل متناهي الصغير للمشروعات في كل أنحاء مصر.

وتابع"السقا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المشروعات المتناهية الصغير هي التي لا يتعدى حجمها المليون جنيه، مشيرًا إلى أن البنك المركز خصص جزء من مباردة الرئيس لتمويل المشروعات التي تقدر بـ 200 مليار جنيه للجمعيات التي تعمل على تمويل المشروعات متناهية الصغر.

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كشف الدكتور سمير عبد المجيد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، آخر استعدادات انطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "عبد المجيد"، إن مصر زاخرة بكنوز رائعة وكثيرة لدرجة أن كل محافظة مصرية تتمتع بميزة نسبية لمنتج معين، وهو ما يدل على أن المصري فنان بطبيعته ويعبر عن إحساسه بأشكال فنية كثيرة.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة،: "لم يترك المصري موردًا من موارد الطبيعة إلا وأقام منه صناعة وتحفًا فنية وصدرًا للدخل"، لافتًا إلى أن وضع المعرض سيكون مختلفًا هذا العام بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا، واهمية تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتابع، أنه جرى إطلاق أول معرض لـ"تراثنا" في عام 2018، حيث أقيم في معرض جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في مدينة نصر، واختلف هذا الأمر في العام التالي، إذ أقيم في مركز المنارة بمحور المشير، وافتتح الرئيس السيسي المعرض وهو ما مثل دفعة كبيرة له وللعارضين وللحرف.

ولفت مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، إلى أن معرض عام 2018 حضره 120 عارض، وزاد هذا العدد ليصبح 520 عارض في مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، موضحًا أن الجهاز يمتلك 31 مكتبًا على مستوى الجمهورية يستطيع من خلالها الشباب أن يتقدموا بطلبات المشاركة في المعرض.


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