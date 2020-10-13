أزمة دفاعية تضرب دورتموند قبل مواجهة هوفنهايم
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:36 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية عن وجود مشكلة لدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني سيفتقد خلالها الفريق خلال الفترة المقبلة خدمات واحد من نجوم الفريق.
وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن الفريق الألماني سيخوض مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني يوم السبت القادم بدون خدمات نيكو شولز الذي تعرض للإصابة رفقة منتخب بلاده ألمانيا خلال مواجهة تركيا الماضية في دوري الأمم الأوروبية.
وسيكون الفريق الألماني على المحك قبل مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا ويخشى المدير الفني للعملاق الأصفر غياب لاعبه عن المواجهة المرتقبة.
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