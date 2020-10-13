أزمة دفاعية تضرب دورتموند قبل مواجهة هوفنهايم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية عن وجود مشكلة لدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني سيفتقد خلالها الفريق خلال الفترة المقبلة خدمات واحد من نجوم الفريق.


وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن الفريق الألماني سيخوض مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني يوم السبت القادم بدون خدمات نيكو شولز الذي تعرض للإصابة رفقة منتخب بلاده ألمانيا خلال مواجهة تركيا الماضية في دوري الأمم الأوروبية.


وسيكون الفريق الألماني على المحك قبل مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا ويخشى المدير الفني للعملاق الأصفر غياب لاعبه عن المواجهة المرتقبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هوفنهايم دوري أبطال أوروبا دورتموند الدوري الألماني

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

محمود وادي ينضم لبيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ 41 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الوداد يتوعد الأهلي قبل موقعة نصف النهائي

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يومين

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة في الزمالك.. تعرف على الغائبين عن مواجهة الرجاء البيضاوي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - هوفنهايم 1 × 1 بوروسيا دورتموند

أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 3 × 3 هوفنهايم

رسميا.. دورتموند يحسم أولى صفقاته الصيفية

تشكيل ناري.. مواجهة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

صدمة في برشلونة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

أجندة مباريات بوروسيا دورتموند الألماني في شهر ديسمبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

06:58 م

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

04:29 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

05:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي